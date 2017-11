Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Em entrevista a diretora do Hospital São Francisco que atende 22 municípios da microrregião de Francisco Beltrão disse que nunca recebeu uma contraproposta da Prefeitura do município e nem de nenhum outro órgão público e por isso fechará as portas dando lugar a um instituto.

Comunicado interno anuncia demissão de 90 funcionários do hospital São Francisco

Em entrevista a diretora do hospital Izolde Bággio disse que o hospital jamais recebeu uma contraproposta da prefeitura do município de Francisco Beltrão.

A partir do dia 31 de dezembro o hospital São Francisco deixará de existir dando lugar a um instituto e não fará mais atendimentos pelo SUS, e o prazo só foi prorrogado em virtude de um acordo com a Promotoria de Saúde, uma vez que o descredenciamento já deveria ter ocorrido.

Izolde Bággio informa ainda que a ultima nota enviada à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão não foi paga.