Receita de pão fácil e rápido de fazer, sem precisar sovar ou deixar descansar

Receita da nutricionista funcional Fernanda Scheer: “Esse pãozinho é super prático de fazer! Não é aquela receita tradicional de pão que tem que sovar e descansar. Confesso que tenho um pouco de preguiça desse processo todo. As farinhas utilizadas são ricas em fibras e com baixo teor de carboidratos. Uma opção nutritiva e leve para café da manhã, lanches ou jantar. Dica: congele fatias para facilitar”, conta ela. Depois, é só aquecer a porção que vai consumir em uma torradeira ou frigideira.

Ingredientes

3 ovos

2 col. de sopa de amêndoas batidas no liquidificador

2 col. de sopa de linhaça dourada

1 xíc. de farinha de coco

1 a 2 xícaras de água (o quanto for suficiente para bater)

1 col. de sopa de farinha de aveia ou de farinha de arroz integral para dar a liga

Ervas de sua preferência

1 col. de sopa de azeite

1 col. de sobremesa de fermento de bolo

Como fazer

Bata tudo no liquidificador, acrescentando os ingredientes e batendo na ordem listada. Unte e enfarinhe uma forma de pão e coloque a massa. Você pode despejar metade da massa, salpiquei alguma semente de sua preferência, como a de girassol tostada, nozes, castanhas, etc. Depois, coloque o restante da massa. Por cima, também vale colocar mais algumas sementinhas. No forno pré-aquecido, asse a 180C por 40 minutos aproximadamente.