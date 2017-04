Petição pede que STF suspenda ministros do lava-jato de Temer

A petição que já conta com quase 500 mil assinaturas pede o afastamento dos ministros empossados no governo do presidente Interino Michel Temer e é realizada pelo site de petições avaaz.org.

A prerrogativa é de que, assim como a nomeação do ex-presidente Lula para Ministro da Casa Civil, então a de todos os outros ministros citados ou relacionados em listas de delação também sejam suspensas.

Leia o que diz o relatório:

Como sabemos, a nomeação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como Ministro da Casa Civil foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal em decorrência de seu suposto envolvimento no esquema de corrupção na Petrobrás, investigado pela Operação Lava-Jato. Assim como Lula, alguns Ministros indicados pelo presidente interino Michel Temer também tiveram seus nomes citados nessa operação, razão pela qual deve o Supremo se manifestar sobre a legitimidade destes para a posse nos cargos públicos e obtenção ou manutenção de foro privilegiado. São eles: Geddel Vieira Lima, Romero Jucá, Henrique Eduardo Alves, Bruno Araújo, Ricardo Barros, Raul Jungmann, Eliseu Padilha e José Serra. Não aceitaremos posições contraditórias da Suprema Corte!



Update (17 de maio de 2016):



Tramita perante a 8ª Vara da Justiça Federal do Ceará Ação Popular, interposta por Vinícius Madureira Maia, que questiona a legalidade da nomeação dos Ministros de Estado que foram citados ou já estão sendo investigados pela Lava-Jato. Foi também interposta ação judicial perante a 1ª Vara Federal Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com a mesma fundamentação. No entanto, o juiz primevo Rafael Castegnaro Trevisan denegou o pedido de liminar para a suspensão da posse. Todo apoio a essa iniciativa! Sigamos!

