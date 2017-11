A consulta popular será realizada no dia 07 de outubro em toda a Região Sul.

Todos que moram na Região Sul, mais exatamente nos 1.191 municípios existentes no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, terão a possibilidade de “PLEBISUL 2017” , uma consulta popular sobre a opinião de todos os que residem e votam nestes três Estados, eles irão responder a seguinte pergunta: “VOCÊ QUER QUE O PARANÁ, SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL FORMEM UM PAÍS INDEPENDENTE? E ais pessoas respondem Sim ou Não!

A ação é realizada pelo Movimento “O Sul é o Meu País” que busca emancipação política e administrativa dos três estados do sul do Brasil.

CONSULTADOS 2012 2013 2014 A FAVOR 53,85% 54,72% 73,32% CONTRA 30,16% 28,74% 17,44% INDECISOS 15,99% 16,54% 9,24%

O Crescimento da aprovação popular das propostas do movimento:

E na ultima Consulta Popular realizada em 2016:

CONSULTA DE 2016 COMPARECERAM 616.917 100,0% SIM 590.664 95,74% NÃO 26.253 4,26%

Tivemos a participação de 616.917 pessoas que opinaram, este é numero de 100% das pessoas que compareceram no ultimo PLEBISUL EM 2016 e destes 590.664 disseram SIM, que significa 95,74% de aprovação e apenas 26.253 participantes opinaram e disseram NÃO, o que significa que apenas 4,26% não aprovam.

A meta mínima de participantes definida pelo Movimento “O Sul é meu Pais” é de um milhão de eleitores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Pela primeira vez todos os 42 Municipios do Sudoeste do Paraná, terão urnas para coleta de opiniões, serão 68 urnas ao todo. Afirma Cláudio Angelo Peruffo, que é Presidente da Comissão Municipal do Municipio de Francisco Beltrão e Coordenador do Movimento “O Sul é meu país” no Sudoeste do Paraná, e disse ainda que trata-se de uma consulta popular para aferir a opinião dos cidadãos do Sul sobre Formar a Nova Nação. Cláudio lembra ainda que neste momento esta consulta não possui validade juridica, pois não se trata de um plebiscito. Os resultados serão comunicados a entidades internacionais de defesa do direito de autodeterminação dos povos, neste caso a ONU e também as autoridades constituidas do Sul e do Brasil.

Cláudio informou ainda que “todas as pessoas que comparecerem nos locais de coleta de opiniões, ou seja, nos locais onde teremos as urnas serão convidados a assinar o PLIP”, Projeto de Lei de Iniciativa Popular para que seja convocado um Plebiscito pela Justiça Eleitoral, ai sim com validade legal (juridica) para aferição da vontade do oficial do povo do sul do Brasil.

E deixou este link para que todos os cidadãos que quiserem procurar os locais onde estarão as urnas de coletas de opiniões, acessem:

