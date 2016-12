A melhor opção para comprar seu imóvel MCMV em Francisco Beltrão

Casas não conjugadas. Imagens ilustrativas mas muito semelhantes ao projeto.

O que vou passar aqui é verdadeiramente a melhor oportunidade que procurei (e olha, pesquisei pra caramba) para a compra de um imóvel nos padrões do MCMV que pode ser inclusive financiado por esta modalidade, mas que pela sua qualidade e vantagens tem características muito superiores ao que está sendo vendido por aí através de corretores e imobiliárias.

É notório que as imobiliárias tanto aqui em Francisco Beltrão como em qualquer lugar do país impõem seus preços para os consumidores a seu bel prazer, e o mercado é que “paga o pato”.

Esta negociação é diretamente com o proprietário e eu de verdade não gostaria de estar repassando para ninguém por que eu queria poder comprar hoje. É como saber qual peixinho tem o maior prêmio e torcer para ninguém pescar.

O que difere este imóvel das demais casas de outras localidades? Principalmente o preço, é claro, mas além disso, o que me fez brilhar os olhos foi realmente a quantidade de sobra de lote nos fundos disponível para lazer além do acabamento em porcelanato e gesso, já que eu quero uma casa com espaço nos fundos para meu filho ou, quem sabe, meus filhos brincarem.

Imaginem as possibilidades, enfim, é muito espaço atrás em comparação com outras opções. São pouco mais de 82m² de espaço nos fundos sendo que na frente ainda cabem dois carros hatch tranquilamente um atrás do outro. Sendo o espaço dos fundos com 11 metros comprimento com aproximadamente 7,5 metros de largura.

O preço é o melhor preço do mercado sem dúvida, na realidade é pelo menos 10% menos do que outras casas, mas o fato é que não há mais no mercado beltronenses opção disponível com o tamanho do lote e a proximidade com o centro da cidade.

Diria que a diferença de preço é de pelo menos 30% por que não sobram outras opções com tanto espaço neste preço efetivamente, aliás, eu não lembro de ter visto casa com essas características de tamanho de lote e acabamento na planta nem em preços superiores.

Já te convenci? Ainda não? Que tal o fato de que para chegar ao centro da cidade leva em torno de 4 minutos e mais, sem trânsito?

Entre em contato diretamente com o proprietário e fique a vontade para negociar.

