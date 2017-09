Tweet no Twitter

O evento tem o objetivo de mostrar o talento dos alunos de Licenciatura em Informática, trazer informações e debater tecnologias

Nos dias 18, 19, 20 e 21 de Setembro acontece a V COLINCAMP – Semana Acadêmica de Licenciatura em Informática da UTFPR – Francisco Beltrão realizada pela Coordenação do curso juntamente com o Centro Acadêmico.

O evento tem o objetivo principal de mostrar o talento dos alunos do curso, pois são eles que ministrarão as nove oficinas que acontecem nos laboratórios do Bloco G nos dias 18 e 20.

Todas as pessoas estão convidadas a participar da semana acadêmica, tanto alunos de outros cursos como a comunidade externa. A COLINCAMP é um evento feito pelos alunos do curso para toda a comunidade.

A startup EdukaMaker que surgiu dentro do hotel tecnológico da UTFPR é uma das apoiadoras do evento, eles trazem o Desafio: Maratona de Robótica, onde serão separadas cinco equipes e cada equipe terá que desenvolver um robô. Este robô será testado em um circuito montado para saber qual se saiu melhor. A equipe vencedora leva um prêmio surpresa pra casa.

Além dessa Oficina teremos, Planilha Eletrônica, Organizando a vida acadêmica com Google Docs / Google Drive, JavaScript Basics, Jogos em Software Livre, Halo e StarWars – uma análise filosófica, Python para iniciantes, OpenShot – Edição de vídeos e Introdução à programação em C.

Na terça-feira está programada uma palestra com uma profissional do Parque Tecnológico Itaipu, ela vem falar sobre Inovação na Educação. Na quinta, dia 21 teremos um cine debate com o filme Snowden – Herói ou Vilão?

Para participar é preciso se inscrever através do link: http://goo.gl/CA93ek. As vagas das oficinas são limitadas, algumas já encerraram as inscrições pois chegaram ao limite de vagas, então não dá pra perder esta oportunidade. Será emitido certificado de participação.