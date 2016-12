Japonês da Federal está preso em Curitiba

O Japonês da Federal, Newton Ishii, atende uma demanda da Vara de Justiça de Foz do Iguaçu. Ele está detido na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba

O agente da Polícia Federal (PF) Newton Ishii, conhecido como “Japonês da Federal”, foi preso na terça-feira (7) e está detido na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. De acordo com a assessoria de imprensa da corporação, a detenção atende a uma determinação da 4ª Vara da Justiça Federal de Foz do Iguaçu.

Ishii foi condenado pela Justiça Federal por corrupção e descaminho. Ele e mais 19 policiais federais foram alvo da Operação Sucuri, deflagrada em 2003 para apurar um esquema formado por agentes da PF e da Receita Federal que facilitava o contrabando de produtos ilegais na fronteira com o Paraguai em Foz do Iguaçu (PR). Em março deste ano, ele teve um recurso negado pelo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a sentença.









Fama e polêmicas

O ‘japonês da Federal’ ganhou notoriedade por aparecer nas fotos ao lado dos principais presos pela Lava Jato. Na esteira do sucesso, virou marchinha de sucesso no carnaval, máscara para a folia e até boneco de Olinda. Ishii também foi sondado por partidos políticos para eventual candidatura nas eleições de 2016, mas disse à Gazeta do Povo não ter interesse, por enquanto.









Em janeiro deste ano, a Polícia Federal passou a utilizá-lo em mais operações. Segundo fontes na instituição, a intenção seria de que sua imagem fosse associada a um chamariz contra a corrupção. Em fevereiro, ele visitou a Câmara dos Deputados, sendo tietado por parlamentares para fotos.









Além da condenação por contrabando e descaminho, o japonês também foi investigado em um inquérito da própria PF que apurou o vazamento da delação de Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras e réu da Lava Jato.

Da Gazeta do Povo

Com Diego Ribeiro, Fernanda Trisotto e Kelli Kadanus, com agências

Comentários