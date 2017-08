Hoje, segunda-feira, 31, às 14 horas, teve entrevista na Prefeitura de Francisco Beltrão, coordenada pelo prefeito Cleber Fontana (PSDB). Em pauta, a permanência do Hospital São Francisco no atendimento pelo SUS, para todos os 27 municípios da região de Beltrão.

O hospital havia ameaçado sair do SUS na data de hoje. Houve um acordo, no entanto, para que permaneça por mais 90 dias no atendimento do SUS (como o Jornal de Beltrão online havia antecipado às 13 horas).

Nesse trimestre, os municípios repassarão mais R$ 600 mil por mês (atualmente são repassados R$ 1,4 milhão por mês).

Na sexta-feira, 4, uma reunião em Curitiba com a Secretaria Estadual de Saúde vai debater o assunto. A expectativa é que o Estado ajude com verba e atendimento no Hospital Regional.

Além de Cleber, participaram o vice-prefeito Antonio Pedron (PSC), prefeito Helton Pfeifer (PSDB de Salgado Filho), Cintia Ramos (8ª Regional da Saúde), Aline Biezus (secretária da Saúde de Beltrão) e Isolde Weschenfelder Baggio, coordenadora-geral do hospital.

Nota da Prefeitura

Na tarde desta segunda-feira (31), através de uma entrevista coletiva, o prefeito Cleber Fontana confirmou oficialmente que o Hospital São Francisco continuará atendendo de forma normal pelo Sistema único de Saúde (SUS). Foi firmado um acordo para que o atendimento seja mantido por mais 90 dias, abrangendo todos os municípios da microrregião, período em que será encontrada uma solução definitiva. Na próxima sexta-feira, dia 4, uma comitivas vai a Curitiba para tratar do assunto com a direção da secretaria estadual de Saúde. Acompanharam o anúncio dirigentes do hospital, da 8ª Regional de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde, o vice-prefeito Antonio Pedron, o prefeito Elton Pfeiter, presidente da Comissão de Saúde da Associação dos Municípios do Sudoeste, e a imprensa.



Fonte: Jornal De Beltrão e Assessoria da Prefeitura de Francisco Beltrão