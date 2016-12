Hinode ultrapassa Mary Kay e é empresa de multinível mais procurada do Brasil

Mary Kay liderava no Brasil, perdeu para a Hinode, mas continua entre as mais buscadas do mundo.

A empresa Hinode acaba de ultrapassar a Mary Kay e é hoje a empresa mais buscada do Brasil no segmento de marketing multinível.

A companhia conseguiu ultrapassar a líder e manter esta tendência já a partir do dia 5 de maio.

Segundo análises e buscas intensivas, o feito ocorreu principalmente devido à realização do evento anual da empresa que aconteceu no dia 7 de maio em Curitiba.

Vídeos exibidos por revendedores e “líderes” e fotos publicadas em redes sociais transmitindo o evento e a entrega de premiações foram alguns dos motivos da manutenção da liderança.

Mas a companhia já havia apresentado essa tendência de superação já no dia 24 de abril, quando o site de notícias Blasting News publicou um artigo citando um dos empresários da Hinode como um dos três maiores líderes nacionais do segmento.

Outro fator tido como pontapé inicial da inclinação da organização para a cabeça, foi a realização do “Cruzeiro Anual de Diamantes” que ocorreu entre 22 a 25 de março.

Veja o gráfico:









O Google Trends é hoje a mais respeitada e credível ferramenta de coleta e análise de dados e tendências de busca do planeta. Apenas o Display Planner do próprio Google, através do AdWords, oferece opções mais completas de análises que não são exatamente focadas em tendências.









Para realizar o exame foram listadas e analisadas todas as companhias associadas a ABEVD – Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas e também algumas que não são associadas, mas que não obtiveram pontuação necessária para aparecer na lista.









Em 2015, mais precisamente no mês de dezembro, a Hinode foi citada pela revista Exame juntamente com grandes marcas como a Cacau Show, Subway, O Boticário e o MacDonalds, como uma das dez franquias mais procuradas do Brasil.

A empresa também ganhou destaque porque o criador do seu perfume carro-chefe Empire ganhou o prêmio de perfumista do ano da ABIHPEC – Associação Brasileira Da Indústria de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos.

