Hinode ultrapassa Cacau Show e é a franquia mais procurada do Brasil

A Hinode ultrapassou a Cacau Show em buscas e já é a franquia mais procurada do país.



Solicitamos ao Google dados sobre as buscas de franquias com base em matéria recente da Revista Exame que elencava as dez mais procuradas do país.

A Hinode segundo o Google já ultrapassou a Cacau Show que figurava no ranking com a maior parcela das buscas sempre competindo com o Boticário o primeiro lugar do pódio.



Hinode

A companhia Hinode já existe há quase 30 anos, mas só recentemente, há quatro anos, adotou um novo sistema de expansão via marketing multinível, onde os seus “consultores” constroem equipes de consumidores e revendedores de produtos.

Franquia

Para abrir uma franquia da empresa são necessários alguns critérios básicos como em qualquer outra franquia do país, mas a fila de pessoas é enorme segundo o que nos conta o coach e proprietário da franquia em Dourados – MS, Carlos Augusto Nantes (Guto Nantes).

Trezentos mil é o valor mínimo necessário para custear o projeto sendo que é obrigatória uma área de treinamentos aberta com salas para cadastros e apresentações do marketing multinível da empresa.

Em uma cidade do interior do Paraná com 90 mil habitantes o faturamento médio é de 300 mil reais sendo que o lucro líquido é de 7%. Dentro do valor inicial o franqueado também já recebe um estoque mínimo de produtos.

Quer saber todos os critérios para montar uma franquia da Hinode?

Dimensões do volume

Para se ter a ideia do tamanho das intenções em criar uma franquia da empresa, o volume de buscas chegou a ser quase 5 vezes superior ao da Cacau Show no início de junho.

Em março de 2015 o volume de buscas da franquia da Cacau Show era dez vezes superior ao da Hinode.



A pesquisa

A pesquisa foi feita por uma equipe técnica especializada entre administradores de empresas, um publicitário e um bacharel em direito e utilizou técnicas de amostragem específicas referenciadas através da principal ferramenta do Google para obtenção de amostras de resultados de buscas.

Nossa equipe trabalha com ferramentas de marketing digital especializadas desde 2005, quando da inserção do Facebook no Brasil.

