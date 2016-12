Entenda por que a Justiça tirou a Rádio Onda Sul do ar

Nesta semana uma decisão da Justiça Federal proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná determinou a suspensão da transmissão da rádio por 24h, além de um direito de resposta ao atual prefeito Antônio Cantelmo Neto.

Conversamos com o advogado responsável pelo caso e estudamos a peça processual que sentenciou a rádio. O principal motivo do bloqueio está a irremediável crítica e desabono ao atual governo municipal, inclusive citando o candidato em questão, o que é vedado pela lei na época da eleição.

É vedada a emissora de Rádio, degradar ou ridicularizar candidato, redação dada pela Lei Nº 13.165, de 2015, bem como difundir opinião contrária ao mesmo.

Além da suspensão a Rádio ainda poderá sofrer multa de até 106 mil reais.

O Juiz responsável ainda comentou na sentença “se por um lado a divulgação de informação é um direito, a fidelidade ao fato, a ausência de excessos e do sensacionalismo é um dever”.

Além de utilizar a emissora para denegrir a imagem do candidato da situação e atual prefeito Antônio Cantelmo Neto, ainda repercutiram jargões utilizados por candidatos da oposição com fins a depreciar o trabalho do executivo municipal.

