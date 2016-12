Empresários lançam edifício com 100 vagas de garagem em quatro andares em Francisco Beltrão

Empresários de Francisco Beltrão lançaram um dos maiores edifícios do sudoeste do Paraná, com 24 andares.

Situado em área nobre da cidade (centro), o Vitorino Hillesheim conta com apenas 36 apartamentos, o que segundo os agentes assegura exclusividade aos compradores.

Além dessas características o edifício terá ainda quatro andares destinados exclusivamente às vagas de garagem, contando com aproximadamente 4 mil m² sendo 97 vagas entre carros e motos.

Roberto Chiamente, da Beto Imóveis, um dos corretores imobiliários responsáveis pelas vendas dos apartamentos, garante que a laje protendida, de 22cm, ainda vai garantir total conforto acústico.

“Nenhum outro imóvel possuí essas características no sudoeste do Paraná. Em Francisco Beltrão temos um outro edifício com dois apartamentos por andar, mas que têm no máximo duas vagas de garagem bem apertadas”, diz o corretor.

