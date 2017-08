Em ato heroico, policiais evitam incêndio em residência

Tweet no Twitter

Os policiais militares Borba e Breem em patrulhamento na noite deste domingo (30), por volta de 23h, na Rua Odosio Dalla Maria, bairro Cantelmo em Francisco Beltrão perceberam um foco de incêndio em galhos de árvores que haviam sido podados e estavam em frente a uma residência. Imediatamente eles comunicaram a central da PM para que o Corpo de Bombeiros fosse acionado.

Ao se aproximar do foco de incêndio, os policiais perceberam que o fogo já havia atingido árvores da parte externa e na parte interna da propriedade e também tinha atingido uma carretinha veicular e as chamas estavam alcançado um veículo.

Os policiais pularam o muro, acordaram os familiares e após retira-los para a rua em segurança iniciaram o combate ao fogo no carro para evitar uma explosão.

Em seguida com a ajuda dos moradores e de vizinhos foi realizado o combate do fogo na carretinha e nas árvores, evitando que as chamas atingissem a residência. O Corpo de Bombeiros chegou logo depois e realizou o combate final.

Caso os policiais não estivessem passando no local naquele momento o fogo iria atingir a casa onde a família estava dormindo.

Fonte: PP News