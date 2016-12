Colega de professora denunciada pelo MP fala em sufocamento e violência como forma de punição

Na noite de ontem nossa reportagem publicou uma matéria intitulada “MP-PR denuncia professora de escola particular de Francisco Beltrão por ‘crime de tortura’” o que resultou em uma grande polêmica e também curiosidade.

No meio desse burburinho surgiram algumas pessoas defendendo “as palmadas”, enquanto algumas outras, emocionadas vieram até nossa reportagem agradecer pela atualização dos fatos, já que também foram vítimas através de seus filhos.









Dentro desses sujeitos que nos contataram surgiu uma testemunha que nos revelou um trecho de um conteúdo do depoimento da professora auxiliar da ré acusada de tortura.









Disse essa testemunha que “pegamos leve” na reportagem não revelando detalhes importantes dos possíveis abusos cometidos pela professora.

“Ela sufocava as crianças com travesseiro no rosto para que parassem de chorar e também as arrastava pelos braços quando elas não a obedeciam”,disse.





Como medida de caráter preventivo e castigo a professora também, segundo o próprio depoimento de sua colega, aplicava castigos físicos como tapas repetidos nas mãos.

Como no trecho do depoimento “desferir três tapas na mão deixando a criança paralisada como forma de aplicar castigo pessoal”.

