Na terceira edição do Feirão de Imóveis da Imobiliária Beto Imóveis Beltrão, que ocorre neste sábado, 2, a partir das 8h da manhã na entrada do aeroporto municipal, serão oferecidos cerca de 14 imóveis com descontos de até R$ 5 mil reais.

Os descontos serão ofertados pelos proprietários dos imóveis, para alguns imóveis, para o pagamento de documentos que seriam de responsabilidade do comprador.

Roberto Chiamente, o proprietário da Imobiliária, conta que é uma excelente oportunidade para conhecer vários imóveis próximos uns dos outros. “É uma grande comodidade para o cliente que já está decidido e também para aqueles que estão ainda pesquisando a compra do imóvel”.